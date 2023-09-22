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Siyaset AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan şok çıkış! "Bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim" diyerek tüm Türkiye'ye duyurdu
Siyaset

AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan şok çıkış! "Bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim" diyerek tüm Türkiye'ye duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-22 15:03:00 - 2023-09-22 15:59:30
AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan şok çıkış! "Bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim" diyerek tüm Türkiye'ye duyurdu

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na milletvekilliği yolunu açma önerisini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunacağını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda gündemi değerlendiren Yenişehirlioğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Bir gazetecinin, "2003 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilme yasağının kaldırılmasına verdiği desteğe karşılık, bugün AK Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na milletvekilliği yolunu açma gibi bir planı olur mu?" yönündeki sorusuna, "Kılıçdaroğlu'nun meclise taşınma mevzusunu bilmiyorum ama bu şık olabilir şahsen. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili olarak söylemiyorum, Bahadır Yenişehirlioğlu olarak söylüyorum, şık olur, güzel olur. Aklıma enteresan bir şey getirdi. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim, karar onlarındır. Bu toplum barışı açısından, bir anayasa girişiminde bulunduğumuz süreçte şık ve güzel olur, bakalım" diye konuştu.

AK Parti il yönetiminin istifası istendi

Önümüzdeki yerel seçimlere yeni bir teşkilat yapılanmasıyla gireceklerini de anlatan Yenişehirlioğlu, "İl teşkilatımız da yenileniyor. İl Başkanımız Salih Hızlı'nın görev süresi devam ediyor ama yönetimin istifaları istendi. En ufak bir sıkıntı yaşanmaksızın, demokratik çerçevelere uygun olarak bu görüşmeler devam ediyor. Yenilenmiş bir yönetimle yakında sizin karşınızda olacaklardır. Gerek Türkiye genelinde gerekse Manisa’mızda tam bir motivasyonla seçim sürecine hazırlanıyoruz" dedi.

Sivil anayasa çalışmaları

Meclisin önümüzdeki dönem en önemli gündem maddesinin sivil anayasa konusu olduğunu ifade eden Yenişehirlioğlu, "Milletimizin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek, her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak, özetle 'Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde hazırlayarak milletimize kazandırmanın gayesi içinde olacağız. Meclisimizin önümüzdeki dönemde yapacağı en önemli faaliyet budur. Bizim için bu olmazsa olmazdır. Bu noktada bütün şartları zorlayacağız. Türkiye'yi sivil bir anayasayla buluşturmak için konsensus kurmaya çalışacağız ama baktık olmuyor o zaman halk iradesine müracaat edeceğiz" diye konuştu.
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Konuşmaların ardından Yenişehirlioğlu, kaleme aldığı romanlarından bazılarını gazetecilere hediye ederek imzaladı.

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