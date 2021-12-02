AK Partili Aydemir: CHP kadın kotasını istismar ediyor

Meclis’te konuşan Aydemir, kadın kotasının artırılmasına dair TBMM’ye CHP’nin kanun teklifi verdiğini hatırlatarak şöyle konuştu: “Samimi olsanız başının üstüne koy. Samimi değiller. Tüzüklerinde böyle bir madde var ama milletvekili sayısına bakın bizim altımızdalar, HDP’nin altındalar, üçüncü grup durumundalar kadın kotası bakımından. Demek ki samimi değiller. İlle de bunun için kanun çıkarmaya gerek var mı? Kanun çıkarmadan pekala yapabilirsiniz. Niye yapmıyorsunuz? Şu anki Genel Başkan’ınız bir önceki seçimlerde de Genel Başkan değil miydi? İsteseydi yüzde 50 kotayı orada uygulayamaz mıydı?”