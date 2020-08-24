AK Partili Aydemir: Bunlarda Yunanistan'daki rahibin vicdanı yok

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını cevapladı.

Mehmet Özmen: Sayın vekilim son haftalarda bölgenizde ve diğer yerlerde temaslarda bulundunuz. Biraz bahseder misiniz?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için sürekli temaslarda bulunuyoruz. Millete yönelmek lazım. Biz bunu yaptığımız için 18 yıldır iktidardayız. İnşallah devam edecek. 7. Olağan Kongre sürecimiz başladı. Bu hafta sonu Artvin'de kongreye katıldım. Katılımcılara teşekkür ediyorum.

Giresun'da bir sel felaketi oldu. Hayatlarını kaybedenlere Allah Rahmet eylesin.

Mehmet Özmen: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Başkan Adayı olan Joe Biden'a tepki gösterdi. Bunun için neler söylersiniz?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Cumhurbaşkanımız oturup çay içmişliğimiz var. Ayıp değil mi diyor. Biden dediğiniz adam neredeyse 80 yaşında, bir devlet adamı böyle sözler kullanmaz.

4 yıl önce Hillary Clinton Trump'ın önünde gözüküyordu. Seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ben şimdi Trump'ın 10 puan filan Biden'ın gerisinde olduğuna inanmıyorum.

Biz kimin seçilip seçilmediğine bakmayız. Cehaletinin farkında olamayacak kadar cahil bir adam Biden, seçilmesi halinde ABD düşünsün. Biz kendi önümüze bakıyoruz. Onlar kendi işlerine baksınlar. Bize dönük faullü hallerini not alıyoruz biz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaz müjdesini açıkladığında bazı vatandaşların ağladığını gördüm. Enerjide bağımsızlık olmazsa olmaz. Zirve bir ülke idealiniz varsa, bunu başarmak zorundasınız. Enerjiye her yıl 40 milyar dolar harcıyoruz. Bunu tersine çevirmek istiyoruz. Dış güçler bu doğal gaz bulunmasını kıskandı. Hadi onları anlıyoruz ama içeridekilere ne oluyor. CHP'li vekiller doğal gazın bulunmasından endişe duyduğunu söylüyor. Amacınız ne neden kötü olsun.

Milli olana karşı bunlar. Hasta bunlar zihinleri ve beyinleri hasta. Doğal gazın ve elektriğin fiyatı düşecek. Bunu bilmelerine rağmen karşı çıkıyorlar. Aslında başka yerlere bağlı oldukları için karşı çıkıyorlar.

Bu müjdelerle yetinmeyeceğiz biz, daha da müjde gelecek Allah'ın izniyle, bütün dünya endişeli bu durumdan, bizim muhalefet de endişeleniyor.

Mehmet Özmen: 30 Ağustos yürüyüşünün yasaklandığı iddia edildi. İçişleri Bakanı yalanladı. CHP Ayasofya'da yasaklama olmadı ama 30 Ağustos yasaklandı dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: 30 Ağustos Zafer Bayramı senin bababanın tapulu malı mı? Bir kere siz yerli ve milli değilsiniz. Onlar ortakları Biden ile gitsinler baysınlar. 30 Ağustos'u biz mi yasaklıyoruz? Ayıptır ya 30 Ağustos bizi ifade eden özel bir gün, milli bayramla ne işiniz olur sizinle, Biden ve dostalırın biliyoruz zaten.

Milli olan her şey bizim, milli ve yerli olan biziz. Biz onların bu tepkilerini lanetliyoruz. Hadsizlik ve terbiyesizlik var. Bunlarda Yunanistan'daki rahibin vicdanı yok. Bunlar Ayasofya'dan rahatsız. Sözüm ona bunlar ülkeyi yönetecek.

İYİ Parti'ye buradan çağrıda bulunuyorum. Siz bunlarla nasıl aynı yolda yürürsünüz. İYİ Parti buna kayıtsız kalamaz. Milli Bayram siyeset malzemesi yapılamaz.

Atatürk'ü getirip ortaya koyup Atatürk üzerinden millete hücum ediyorlar. Ayasofya açılmasın diye nümayiş yapardı bunlar.