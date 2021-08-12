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Siyaset Ak Partili Ali İhsan Yavuz’dan net mesaj: Yutacak değiliz
Siyaset

Ak Partili Ali İhsan Yavuz’dan net mesaj: Yutacak değiliz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile iç savaş senaryoları üreten provokatöre net mesajlar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 16:16:00 -
Ak Partili Ali İhsan Yavuz’dan net mesaj: Yutacak değiliz

yeniakit.com.tr

Günlerdir ülke gündemine damgasını vuran olaylar üzerinden vatandaşları ayrıştırıp iç savaş senaryoları kuran bu hayallerini gerçekleştirmek uğruna her türlü kirli oyunu sahneleyen provokatörlere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile net mesajlar verdi. Yavuz yaptığı paylaşımda, “Biz, birlik ve beraberlik içinde tüm gücümüzle Milletimize hizmet etmeye çalışırken, birileri de yapılanları değersizleştirmek için uğraş veriyor. Ancak biz işimize bakıyoruz. Enerjimizi bunlara harcayacak halimiz yok. Ama yutacak ve yok sayacak da değiliz” ifadelerini kullandı.

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