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Aktüel AK Parti'li Ala, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin ile görüştü
Aktüel

AK Parti'li Ala, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:15:21 -
AK Parti'li Ala, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin ile görüştü

ANKARA (AA) - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin'i ile görüştü.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliğinin yanı sıra aşı çalışmaları ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile problemlere aktif çözüm arayışları ele alındı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık alındı.

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