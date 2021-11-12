AK Partili Akbaşoğlu’ndan İYİ Parti’ye sert tepki

YENİ AKİT ANKARA

Lütfü Türkkan olayında en itidalli açıklamalardan birini yaparak İyi Parti'den kurumsal tavrını belirlemesini isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akabaşoğlu gerekli disiplin sürecinin işletilmemesine tepki göstererek; "İyi Parti üzerine düşeni yapmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Siyasi ahlak dersinden İP sınıfta kaldı"

Akbaşoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Topluma ben sizin bacınızım diyen bir partinin genel başkanının, kendi vekili tarafından bir şehidin bacısına küfür edilmesiyle ilgili toplumu sükûtu hayale uğrattığı ve yol yürümeye devam kararı aldığı görülmekte, ne disiplin kuruluna sevk edildi ne de istifası istendi. Dolayısıyla bir an için düşünüldüğünde İyi Parti'nin bir vekili sıfatıyla böyle bir hadsizlik söz konusu olsaydı acaba İyi Partinin disiplin kurulları yine işlemeyecek miydi? İstifası istenmeyecek miydi? Bu noktada mahşeri vicdan değerlendirmesini yapacak ve kararını verecektir. Gereken yapılmamıştır. Siyasi ahlak dersinden İP yönetimi sınıfta kalmıştır. Bu apaçık bir hakikat olarak toplumun huzurunda cereyan etmiştir. CHP ve HDP‘nin bu konudaki tutum ve davranışı da ortada, İyi Parti ile yamalı bohça ittifakının devamı yönünde hakaret ve küfür üzerine ittifakın devam ettiği görülmüştür. Bu net durum olarak kamuoyunun takdiridir.”