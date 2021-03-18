AK Partili Akbaşoğlu'ndan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Diktatörü ve bozuntusunu görmek isteyen, açık oy gizli sayımla işbaşında durup Hitler'e ve Franco'ya övgüler düzenlere ve kasetle iş başına getirilip her girdiği seçimi kaybettiği halde CHP'nin başında duran faşist bozuntusuna baksın." ifadesini kullandı.

Özgür Özel Erdoğan'ı hedef almıştı

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Erdoğan bir faşist diktatörün, Franco'nun, 'beşinci kol' ifadesini kullanarak bir diktatör bozuntusu olduğunu itiraf etmişti. Aynı ifadeleri bugün tekrarlayan Bahçeli de diktatör bozuntusunun küçük ortağıdır, bir diktatörün koltuk değneğidir." sözlerine yanıt verdi.

"CHP'nin başında duran faşist bozuntusuna baksın"

Akbaşoğlu, "Diktatörü ve bozuntusunu görmek isteyen, açık oy gizli sayımla işbaşında durup Hitler'e ve Franco'ya övgüler düzenlere ve kasetle iş başına getirilip her girdiği seçimi kaybettiği halde CHP'nin başında duran faşist bozuntusuna baksın. Aynaya bak diktatörü de bozuntusunu da görürsün." değerlendirmesini yaptı.

CHP yönetimine seslenen Akbaşoğlu, "İşiniz gücünüz hakikati çarpıtmak. Suçunuzu ne gizleyebilirsiniz ne de bastırabilirsiniz. Mehmet Akif'in dediği gibi, 'Şarka bakmaz, garbı bilmez, edepten yok payesi. Bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi." ifadesini kullandı.