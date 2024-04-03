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Gündem

AK Partili adaydan seçim sonuçlarına itiraza ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-04-03 00:29:00 -
AK Partili adaydan seçim sonuçlarına itiraza ilişkin açıklama

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, seçim sonuçlarına yaptıkları itirazla ilgili açıklamada bulundu.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti'nin seçim sonuçlarına yaptıkları itirazla ilgili "Hiç kimse merak etmesin. Sandıkta gerçekte ne varsa, o ortaya çıkacaktır." dedi.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Oy kullanma süreci sona ermiştir, sandıklar kapanmıştır. Bazı hukuksuzluk tespitleri üzerine, vatandaşlarımızın kullandığı oyların tekrar sayılması talebinden kim, neden rahatsız olmaktadır? Saklanmaya, gizlenmeye çalışılan bir durum mu vardır? Milletimizin kararının başımızın üstünde yeri vardır. Ancak milletimizin iradesini korumak da boynumuzun borcudur. Hiç kimse merak etmesin. Sandıkta gerçekte ne varsa, o ortaya çıkacaktır."

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