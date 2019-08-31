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AK Partili 2 vekil safını seçti! 'Yeni parti' açıklaması

AK Parti milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, yeni parti kuracaklara sert eleştiri geltirdi ve "Tarafımız bellidir, Erdoğan’ın yanındayız" dedi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:34
AK Partili 2 vekil safını seçti! 'Yeni parti' açıklaması

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile  eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan’ı sert eleştirdi.

Biz milletin adamının yanındayız

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Derdi makam olanlar, milletin adamının karşısında konumlanabilir. Biz nefes aldıkça milletin tarafında olacak, bu kadim devlet ve bu aziz millet için çalışacağız. Tarafımız bellidir” diyerek sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte olan fotoğrafını paylaştı.

Erdoğan gece gündüz demeden çalışıyor

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “Allah’ın yardımı milletimizin desteğiyle ülkemizi her yönüyle kalkındıran, ülkemizde huzur ve güveni tesis etmek için gece gündüz demeden gayret eden Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her daim yanındayız” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:38
  1. Malatya
  2. Hakan Kahtalı
  3. Ahmet Çakır
  4. AK Parti

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