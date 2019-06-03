AK Parti'den YSK'ya yeni itiraz!
AK Parti, YSK'nın seçim kuruluyla ilgili son kararına itiraz etti.03 Haziran 2019 Pazartesi 15:17
AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) seçim kuruluyla ilgili son kararına itiraz etti.
Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar vermişti.
Bayram sonrası YSK'nın itirazı karara bağlaması bekleniyor.
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