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Teknoloji AK Parti'den yerli tank müjdesi: Çok kısa sürede banttan inecek
Teknoloji

AK Parti'den yerli tank müjdesi: Çok kısa sürede banttan inecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Arifiye'de hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak hem de dünyanın gıpta ile bakacağı, dünyaya da satacağımız yerli ve milli tankımız çok kısa sürede banttan inşallah inecek" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 19:48:00 -
AK Parti'den yerli tank müjdesi: Çok kısa sürede banttan inecek

Atatürk Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Sakarya İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Ali İhsan Yavuz, gençlerin bugünden başlayarak yarınlara kendilerini çok iyi hazırlamaları gerektiğini söyledi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 3 askerin şehit olduğunu hatırlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Allah gani gani rahmet eylesin, yaralanan kardeşlerimize Rabbimden şifa diliyorum ama 33 terörist de 'ila cehenneme zümera' gitti. O askerlerimizden, kahramanlarımızdan Allah razı olsun. Çok zor günlerden geliyoruz, yine zor süreçlerden geçiyoruz ve yine zor süreçlerden muhtemelen geçmeye devam edeceğiz. Müslüman dünyasının böyle bir çilesi var. Çünkü Batı dünyası, hakim ve dünyayı sömüren güçler, hakim medeniyete çomak sokacak tek medeniyetin İslam medeniyeti olduğunu düşünüyorlar. Onun için Türkiye'nin başına PKK, DHKP-C, DEAŞ ve FETÖ bela edildi. Başka unsurlar da bela edilecektir. Onlar onu yaparken biz ne yapıyoruz? Burası çok önemli bir mesele. Biz de yıllarca oturmuşuz adeta onlara bir yerleri teslim etmiş haldeydik ta ki Recep Tayyip Erdoğan gelinceye kadar."

Yavuz, Türkiye'nin, insansız hava aracı satılmaması üzerine dünyanın en iyi insansız hava aracını yaptığını aktardı.

Dünyanın en iyi insansız hava aracını yaparken aynı zamanda aya doğru yükselmeye başladıklarını dile getiren Yavuz, "Arifiye'de hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak hem de dünyanın gıpta ile bakacağı, dünyaya da satacağımız yerli ve milli tankımız çok kısa sürede banttan inşallah inecek." ifadesini kullandı.

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