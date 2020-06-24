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Gündem

AK Parti'den yeni kanun teklifi: Şimdi yandılar

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'e verdikleri yeni kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:32:00 - 2020-06-24 13:18:46
AK Parti'den yeni kanun teklifi: Şimdi yandılar

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yeni kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Muş, "Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor" dedi. Öte yandan Muş, "Gıdada hileye ağır cezalar getiriyoruz" mesajını verdi.

Mehmet Muş'un açıklamaları şöyle;

Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor. Amacımız tarım arazilerini korumak. Tarımsal amaçlı bir depo, bir alan yapabilirsiniz. İzni siz, tarımsal tesis olarak alıp da, fabrika veya plaza yapıyorsanız tedbirler sıkı şekilde uygulanacak. Amaç dışında kullanıma asla müsaade edilmeyecek. Taşhis ve taklit ürünlerle ilgili yaptırımlarımızı ağırlaştırıyoruz. Bu konuda ceza 27 bin 877 TL'ydi. Yeni düzenlemede 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar ceza verilebilecek. Aynı taşhiş ve taklitin piyasaya sürülmesi durumunda 1-3 yıl arası hapis verilebilecek, piyasadan men edilebilecekler. Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdürlere kadar herkes bu cezalara çarptırılabilir, buradan uyaralım.

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Yorumlar

ali

cok guzel, isyeri de kapatilmali! PEKIII YA SIYASETTEKI YALANCI, DOLANDIRICI, MILLETI SAHTE VAADLER VE NAMUS SOZUYLE ALDATANLARIN CEZASI NE OLACAK??????????
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