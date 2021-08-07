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Gündem AK Parti'den yardım alan vatandaşlara oyuncu bozuntusu Leyla Bilginel'den hakaret
Gündem

AK Parti'den yardım alan vatandaşlara oyuncu bozuntusu Leyla Bilginel'den hakaret

Yangın bölgesindeki Manavgat'a giden oyuncu bozuntusu Leyla Bilginel, AK Parti Gençlik Kolları'nın yardım ettiği vatandaşlara hakaret etti. Yangında mağdur olan insanları alenen tehdit eden Bilginel, "Onlardan yardım alıyorsanız ben vermem. Bu insanlara güveniyorsanız siz bilirsiniz. Hem ben vereyim hem onlar versin olmaz" dedi. Öte yandan AK Parti'yi karalayıp nefret kusan Bilginel, 2018 yılında Tayland'da hastalanınca devlet sağlık ekibi gönderip Bilginel'i uçakla Türkiye’ye getirmişti.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 11:36:00 -
AK Parti'den yardım alan vatandaşlara oyuncu bozuntusu Leyla Bilginel'den hakaret

Oyuncu bozuntusu Leyla Bilginel, yangın bölgesi olan Manavgat'ta gittiği bir mahallede AK Parti Gençlik Kolları'nın yardım ettiği vatandaşlara hakaret ederek insanlık dışı bir muameleye imza attı.

Yangında mağdur olan insanları adeta tehdit eden Bilginel, "Onlardan yardım alıyorsanız ben vermem. Bu insanlara güveniyorsanız siz bilirsiniz. Hem ben vereyim hem onlar versin olmaz" ifadelerini kullandı.

Devleti kötüledi

Hızını alamayan Bilginel, yangınlarda evi yananlar için devletin 50 bin TL'ye kadar eşya ücreti ödemesini küçümseyerek, "Böyle boş konuşmalarla olmuyor, icraata bakalım. Binaları dikeceğiz diyorlar, 50 milyonla hiç bir şey yapılmaz. Bir köy bile yapılamaz" dedi.

Devlet yardımına koşmuştu

2018 yılında Tayland'da yerleşen Leyla Bilginel, bir sivrisinek ısırığı yüzünden hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Bilginel'e Dang humması (Dengue Fever) tanısı konulmuştu. Sağlık Bakanlığı, Bilginel'i uçakla ve ekip refakatinde İstanbul'a getirmiş ve hastaneye nakledilerek tedavi etmişti.

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Yorumlar

Vedad

Sadece nankör değil. Aynı zamanda edepsiz bir karı. Türkiye’de erkek bulamadığı için laboratuvar ürünü nesebi belirsiz bir gavurun dölünden çocuk edinen edepsiz.
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Serra Yılmaz denen sabetaycı gibi!

Türk olmak benim suçum değil diyen Kripto sabetaycı jakoben Serra Yılmaz da Bedri Baykam ın bıçaklandığı gibi bar bar bağırıp bizi kurtar Türkiye diyordu.. Ruhu satılık Tipler.. Bunlar Ali Suavi ler Mithat paşa lar ın torunları
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