  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarih belli oldu! İhya edilen Edirne Mevlevihanesi yeniden hizmete açılacak Yetkili isim 'bu kent potansiyelinin çok gerisinde' dedi: Türkiye'nin o ili savunma sanayi üssüne çevriliyor Kamerunlu oyuncu için düğmeye basılacak: Fenerbahçe'de sürpriz isim: Mahamadou Nagida Sel ile baş etmenin yolunu buldular: Nehir kenarına öyle bir ev yaptılar ki... Neler yaptığını duyunca şaşıracaksınız! Yüzde 97 engellinin azim hikayesi Gün sayıyordu Fenerbahçe'de ve... Tedesco Kadıköy'ü bekliyor: Haber gelir mi? Türkiye almak için gün sayıyordu: Eurofighter savaş uçağı vuruldu Bu hamleyi yönetim yapmak zorunda: Singo borcunu satılarak ödeyecek! Teklif bekleniyor Taraftar mest oldu! İtaliona'dan maça damga vuran görüntü Dünyayı birbirine sokacak rezervlerin 20'si Türkiye'de: Ankara, Çin ve Pakistan'a kafa tutacak hamleyi yaptı
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Şimdi sıra onlarda: O modelde indirim yapıldı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şimdi sıra onlarda: O modelde indirim yapıldı!

Türkiye'de otomotiv piyasasında satış yapan iki otomobil devi Skoda ve Nissan Eylül ayında indirimli modellerini vatandaşların hizmetine sunuyor. Skoda Kodiaq modelinde 751.800 TL ve Nissan Qashqai araçta 595.500 TL indirim olduğu görüldü.

#1
Foto - Şimdi sıra onlarda: O modelde indirim yapıldı!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu; Toyota, Fiat, Nissan, Renault ve Skoda dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor. Duyurulan kampanyaları yakından takip ediyor ve fiyat-performans araştırması yapıyor. Bunun sonucunda, kendisi için en uygun otomobili belirlemeye çalışıyor. Skoda ve Nissan otomotiv şirketlerinin güncel kampanyalarına bakıldığında ise, bir Kodiaq versiyon araçta 751.800 TL ve bir Qashqai versiyon araçta 595.500 TL indirim olduğu görüldü. Bu durum, Skoda ve Nissan yaptı yapacağını dedirtebiliyor.

#2
Foto - Şimdi sıra onlarda: O modelde indirim yapıldı!

KODIAQ VE QASHQAI ARAÇLARDA İNDİRİM Skoda otomotiv markasının güncel kampanyalarına bakıldığında, Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG versiyon Kodiaq araçta tam 751.800 TL indirim olduğu görüldü. Bunun yanı sıra diğer Kodiaq versiyonlarda indirim bulunmuyor. Nissan otomotiv şirketinin güncel kampanyaları incelendiğinde, 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack versiyon Qashqai modelinde 595.500 TL indirim olduğu görüldü. Bunun yanı sıra, 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack ve 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 versiyon Qashqai araçlarda da indirim bulunuyor. Ancak diğer versiyonlarda indirim yok. Kodiaq ve Qashqai modellerinde indirim olması, güncel fiyat listelerini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 2026 model yılı, 17 Eylül 2026 tarihli Skoda Kodiaq ve Nissan Qashqai fiyat listeleri yer alıyor.

#3
Foto - Şimdi sıra onlarda: O modelde indirim yapıldı!

SKODA KODIAQ ARAÇ FİYAT LİSTESİ Versiyonu: Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 4.049.900 TL. Versiyonu: Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 4.749.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.998.100 TL. İndirim: 751.800 TL. Versiyonu: Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 4.899.900 TL. Versiyonu: Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4. Fiyatı: 6.749.900 TL. Versiyonu: Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4. Fiyatı: 6.999.900 TL. Versiyonu: RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4. Fiyatı: 7.399.900 TL.

#4
Foto - Şimdi sıra onlarda: O modelde indirim yapıldı!

NISSAN QASHQAI ARAÇ FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack. Fiyatı: 2.844.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.249.000 TL. İndirim: 595.500 TL. Versiyonu: 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack. Fiyatı: 3.278.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.774.100 TL. İndirim: 504.400 TL. Versiyonu: 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4. Fiyatı: 3.489.200 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.964.000 TL. İndirim: 525.200 TL.

#5
Foto - Şimdi sıra onlarda: O modelde indirim yapıldı!

Versiyonu: 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design. Fiyatı: 3.743.500 TL. Versiyonu: 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum. Fiyatı: 3.785.200 TL. Versiyonu: 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4. Fiyatı: 3.933.100 TL. Versiyonu: 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium. Fiyatı: 3.937.400 TL. Versiyonu: 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4. Fiyatı: 4.058.600 TL.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yemen’den Türkiye’ye açık tehdit: "Karşımıza çıkarsa hedefimiz olur"
Gündem

Yemen’den Türkiye’ye açık tehdit: “Karşımıza çıkarsa hedefimiz olur”

Yemen’de Husilerin Savunma Bakanlığı Danışmanı Tuğgeneral Abid el-Thawr, Türkiye’nin Suudi Arabistan’la geliştirdiği savunma iş birliğini he..
ABD'li Craig Burns yemek aşkına Sinop'a yerleşti! Sosyal medya ise "Casusluk mu, lezzet peşinde mi?" ikilemine girdi!
Gündem

ABD'li Craig Burns yemek aşkına Sinop'a yerleşti! Sosyal medya ise "Casusluk mu, lezzet peşinde mi?" ikilemine girdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Craig Burns adlı yabancı uyruklu şahsın Türk mutfağına olan tutkusu nedeniyle Sinop’a yerleşmesi sos..
Hayaller 54 milyon avro gerçekler 500 bin TL! Sabancı'nın boşanan damadı havasını aldı
Gündem

Hayaller 54 milyon avro gerçekler 500 bin TL! Sabancı'nın boşanan damadı havasını aldı

İş insanı Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı ile 27 yıllık eşi Faruk Bilen arasındaki boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin kararı
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin kararı

Gürsel Tekin, tedbir kararının kaldırılmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanı olarak atandığını ve göre..
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı: Ünlü isimler gözaltına alındı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı: Ünlü isimler gözaltına alındı

'Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması' kapsamında yeni bir şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı...
‘Başkan Erdoğan son kez aday olacak’: Mehmet Uçum seçim için tarih verdi
Gündem

‘Başkan Erdoğan son kez aday olacak’: Mehmet Uçum seçim için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, katıldığı programda “Terörsüz Türkiye”, s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23