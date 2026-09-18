Şimdi sıra onlarda: O modelde indirim yapıldı!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu; Toyota, Fiat, Nissan, Renault ve Skoda dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor. Duyurulan kampanyaları yakından takip ediyor ve fiyat-performans araştırması yapıyor. Bunun sonucunda, kendisi için en uygun otomobili belirlemeye çalışıyor. Skoda ve Nissan otomotiv şirketlerinin güncel kampanyalarına bakıldığında ise, bir Kodiaq versiyon araçta 751.800 TL ve bir Qashqai versiyon araçta 595.500 TL indirim olduğu görüldü. Bu durum, Skoda ve Nissan yaptı yapacağını dedirtebiliyor.