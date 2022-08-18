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Siyaset AK Parti’den yalan makinesi Sözcü’ye bir tokat daha
Siyaset

AK Parti’den yalan makinesi Sözcü’ye bir tokat daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle parti yöneticilerine ve milletvekillerine bir hediye gönderdiği ve İsviçre malı saatte Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan’ın imzasının bulunduğu iddialarını AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 12:44:00 -
AK Parti’den yalan makinesi Sözcü’ye bir tokat daha

 YENİ AKİT  ANKARA 

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle parti yöneticilerine ve milletvekillerine bir hediye gönderdiği ve İsviçre malı saatte Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan’ın imzasının bulunduğu iddialarını yalanladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Yalancılık, karalama ve hakaret bunların mesleği olmuş. Hazımsızlık ve yüzsüzlükleri had safhada. Yeni yasama döneminde Komisyonda kabul edilen Dezenformasyonla ve Yalan Haberle Mücadele Kanun Teklifi ilk işimiz olacaktır" dedi.

6
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Yorumlar

Sami

Yalan ve dezenformayon kanununda çok geç kalındı. Atı alan chp hedefe vardı

Enis

Saat İsviçre malı doğru yani.
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