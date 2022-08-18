AK Parti’den yalan makinesi Sözcü’ye bir tokat daha
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle parti yöneticilerine ve milletvekillerine bir hediye gönderdiği ve İsviçre malı saatte Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan’ın imzasının bulunduğu iddialarını AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç yalanladı.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle parti yöneticilerine ve milletvekillerine bir hediye gönderdiği ve İsviçre malı saatte Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan’ın imzasının bulunduğu iddialarını yalanladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Yalancılık, karalama ve hakaret bunların mesleği olmuş. Hazımsızlık ve yüzsüzlükleri had safhada. Yeni yasama döneminde Komisyonda kabul edilen Dezenformasyonla ve Yalan Haberle Mücadele Kanun Teklifi ilk işimiz olacaktır" dedi.