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Aktüel AK Parti'den vatandaşlara kritik uyarı
Aktüel

AK Parti'den vatandaşlara kritik uyarı

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, vatandaşların aşıya karşı çığırtkanlık yapan gruplara aldanmaması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 17:30:00 -
AK Parti'den vatandaşlara kritik uyarı

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan ilçesindeki ziyaretleri sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı en büyük silahın aşı olduğunu anımsattı.

Son zamanlarda aşı karşıtlığı yapanların olduğunu ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Aşıya karşı çığırtkanlık yapan gruplara aldanmayın. Şu an için elimizdeki en büyük silah aşı ve aşınızı lütfen olun. Ülke genelinde illerdeki valilerimiz, koronavirüs tedbirlerine karşı sürekli olarak uyarılarda bulunuyor. Ev ziyaretlerinin yapılmaması isteniyor. Ev hanımlarımızın bulaş riskine karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Aslında ben de ilk başlarda hanımlara 'dikkat edin' denildiğinde karşı çıkmıştım. Onlara haksızlık edildiğini düşünmüştüm; ama rakamlara bakınca bulaş riski en çok hanımlar arasında yaygın. Dışarıda maske ve mesafeye dikkat ediyoruz; ama konu ailemiz ve arkadaşlarımız olunca aynı özen ve hassasiyeti gösteremiyoruz. Bulaşların en yüksek olduğu yerler ev ortamları, onun için mümkün olduğunca bir araya gelmeyelim."

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