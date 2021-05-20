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Siyaset AK Parti'den terör devleti İsrail'e sert tepki: Cezasız kalmamalı
Siyaset

AK Parti'den terör devleti İsrail'e sert tepki: Cezasız kalmamalı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Terörist İsrail'in insanlık dışı eylemleri cezasız kalmamalı. İsrail, uluslararası mahkemelerde savaş ve soykırım suçu ile yargılanmalı" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 18:16:00 -
AK Parti'den terör devleti İsrail'e sert tepki: Cezasız kalmamalı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, Kudüs'te her gün insan haklarının ayaklar altına alındığını söyledi.

Filistinli Müslümanların, İslam ümmetinin onuru olan Mescid-i Aksa'yı canları ve malları pahasına koruduğunu dile getiren Subaşı, Kudüs'ün, 100 yılı aşkın süredir işgal altında olduğunu ifade etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren Subaşı, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumun bu duruma duyarsız kaldığını belirtti.

İsrail'e hak ettiği tepkiyi veren tek ülkenin Türkiye olduğunu, Türkiye'nin vicdan ve adaletin sesi olmaya devam edeceğini vurgulayan Subaşı, "Terörist İsrail'in insanlık dışı eylemleri cezasız kalmamalı. İsrail, uluslararası mahkemelerde savaş ve soykırım suçu ile yargılanmalı." diye konuştu.

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Yorumlar

Ben gitmek istiyorum,

BEN gitmek İSTİYORUM ama nasıl.israilde yangın çıkarsa, söndürmeye Türkiye gidemez,filistinide, ALLAH cc korusun HERDAİM.Rabbim yalvarırım.
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lafla olmuyor icraat uygulama lazım bugün kaç milyon veya kaç milyar müslüman neye mal olursa olsun allah yolunda kaç kişi cihada kudüse gidiyor
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