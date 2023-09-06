AK Parti’den tepki: 20 yılda Türkiye’yi değiştirdik, bu zihniyeti değiştiremedik! Yavaş'ın TEKNOFEST hazımsızlığı

T3 Vakfı tarafından her yıl Türkiye’nin başka bir şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara’da rekor bir katılımla gerçekleşti. Festivale Türkiye’nin her yerinden yüz binlerce insan katılırken, CHP’nin sözde milliyetçi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, festivale hazımsızlığıyla damga vurdu.

Yavaş, zahmet edip festivale gitmediği gibi, gitmek isteyen vatandaşlardan da para istedi. CHP’li belediyelerin düzenlediği her türlü sanatsal etkinliklere otobüs kaldıran Yavaş’ın yapmadığı hizmeti her zaman olduğu gibi yine Ankara’nın ilçe belediyeleri üstlendi. İlçe belediyeleri festivale gitmek isteyenler için ücretsiz ulaşım desteği verdi.

Yavaş’ın böyle milli bir festivale hazımsızlığı her kesimden büyük tepki çekerken, Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Yavaş’ın ayıbına tepki gösterdi.

“Düşmanlığından mı gelmedin?”

Özcan, “Genel seçimler öncesi Ankara’yı kaderine terk edip şehir şehir gezen Mansur Yavaş, katıldığı mitinglerde ‘seçimden sonra ne İHA’ları, ne SİHA’ları ne de TCG Anadolu’yu bir daha duymayacaksınız’ diyordu. Bu düşmanlığından dolayı mı TEKNOFEST’i ziyarete gelmedin Yavaş? Bırak buraya gelmeyi festivale gelmek isteyen vatandaşlardan ulaşım ücreti istiyorsun. Tek bildiğiniz konser, heykel belediyeciliği” dedi. “AK Parti olarak 20 yılda Türkiye’yi değiştirdik ama bu zihniyeti değiştiremedik” diyen Özcan şöyle devam etti:

“Sen ne yaptın Sayın Yavaş?”

“Depremde yıkılan Kahramanmaraş Belediyesi bile vatandaşları için ücretsiz ulaşım hizmeti verip kilometrelerce yol gelirken Yavaş, ayağının dibindeki etkinlik için vatandaşından para istedi. Bir şişe su dağıtmayı bile bu millete çok gördü. Çubuk Belediyesi ücretsiz ulaşım ve kumanya hizmeti verdi. Kalecik ücretsiz servis hizmeti verdi, süpürge aracı ve personel ile 7/24 alanda temizlik yaptı. Kızılcahamam ve Şereflikoçhisar ücretsiz ulaşım hizmeti verdi, su, kumanya dağıttı. Akyurt şapka dağıttı, ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. Temizlik için 2 araç ve 10 personel ile destek verdi. 4 bin 750 adet çadır gönderdi. Güdül ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. Bir yandan da alanın temizliği için 5 ekip görevlendirdi. Ayaş ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. Sincan ücretsiz ulaşım hizmeti verdi ve soğuk su dağıttı. Bala, ücretsiz seferler düzenledi. Altındağ, su dağıtımı yaptı, ücretsiz ulaşım hizmeti verdi, alanın temizliğine yardım etti, 13 bin şapka dağıttı. Keçiören 40 bin su, çadır, masa gibi ekipmanları sağladı. Beypazarı 1 su tankeri, 1 süpürge aracı, 1 çöp kamyonu, 40 personel ve ücretsiz ulaşım hizmeti verdi. Kahramankazan, 12 bin şapka dağıttı, ücretsiz ulaşım hizmeti verdi. Sen yaptın Sayın Yavaş?”

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Bırak para istemeyi, her köyden ücretsiz otobüs kaldırmalıydın

Bütün Türkiye’nin kalbinin attığı TEKNOFEST’e karşı Mansur Yavaş’ın gösterdiği hazımsızlığı Akit’e değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal da şunları söyledi: “Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivaline dünyü gıpta ile bakarken siz de bütün Ankara’yı, başkentin çocuklarını ücretsiz olarak taşımalıydınız Sayın Yavaş. Ülkemizin en itibarlı festivaline vatandaşı taşımak için bırak para istemeyi, her ilçeden hatta her köyden otobüsler kaldırmalıydınız. Yakışmadı.”