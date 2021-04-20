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Aktüel AK Parti'den TBMM'ye Mısır teklifi
Aktüel

AK Parti'den TBMM'ye Mısır teklifi

AK Parti, Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulmasına ilişkin "Meclis Başkanlığı"na kanun teklifi sundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 18:34:00 -
AK Parti'den TBMM'ye Mısır teklifi

Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni döneme girilirken, TBMM'de dostluk grubu için kanun teklifinde bulunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz" dedi.

Teklifte Türkiye ile Libya arasında da dostluk grubu kurulması öneriliyor. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da görüş alınacağı belirtildi.

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Yorumlar

Murat

Mursiden sonra rabia da öldü
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Ümmetin başı döndü

Kuyruk sıkışınca mısır dostluk gurubu önceden si si gel pisi pisi ....
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