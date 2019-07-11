0553 313 94 23

AK Parti’den Srebrenitsa Soykırımı açıklaması

Srebrenitsa Soykırımının 24.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:45
AK Parti’den Srebrenitsa Soykırımı açıklaması

Srebrenitsa Soykırımının 24. Yıl dönümü nedeniyle AK Parti Adıyaman İl başkanlığında basın açıklaması düzenlendi.


Parti binasında düzenlenen basın açıklamasına İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, parti teşkilatı mensupları katıldı.


Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş tarafından okunan basın açıklamasında “1995 yılı Temmuz ayında Bosna toprakları insanlığın utanç vesikası olan Srebrenitsa soykırımına şahit olmuştur. Srebrenitsa’da Boşnaklar sistematik işkenceye, tecavüze maruz kalmıştır. 11 yaşından büyük bütün erkekler öldürülmüştür. İşkence ve tecavüz kampına dönen bölgede beş gün içinde resmi kayıtlara göre 8 bin 372 kişi can vermiştir. Bosna’da üç buçuk yıl devam eden savaşta 312 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalmış, 27 bin 734 kişi resmi kayıtlara kayıp olarak geçmiştir.


20. yüzyıldan 21. yüzyıla bu ayıpla geçen uluslararası kamuoyu, Batı’ya ve buna neden olan ülkelere hesap sormamıştır. Soykırımı kabul etmeyenler başka soykırımların yapılmasına da göz yummuştur. Bugün‘özgürlükçü, barış yanlısı, refah isteyen’ bir Avrupa imajı çizilirken, Srebrenitsa’da soykırıma göz yuman Avrupa’dan hiç kimsenin bahsetmemesi oldukça manidardır.


Srebrenitsa annelerinin ilmek ilmek ördüğü 11 yapraklı Srebrenitsa çiçeği yaşanan soykırımı simgelemektedir. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in ‘Bizi toprağa gömmeye çalıştılar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.’ sözleri hafızalarımızda güncelliğini korumaktadır.


AK Parti iktidarından önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, üst düzey toplantılarda savaş çocuklarının ahından, yaşanan insanlık ayıplarından bahsedilmesi için hiçbir hükümet öncü olmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyene kadar mazlumların sesini kimse duymamıştır.


Bugün AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları teşkilatı olarak Srebrenitsa katliamının 24. Yıl dönümünde 81 il Kadın Kolları Başkanımız, yurt içi ve yurt dışındaki tüm teşkilat mensuplarımız, 4 milyon 700 bin üyemizle birlikte Srebrenitsa’da yapılan soykırımı kınıyoruz. Srebrenitsa insanlığın utanç vesikasıdır; unutulmamalıdır “ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:45
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin nüfus haritası çıkarıldı
    1. Türkiye'nin nüfus haritası çıkarıldı
    2. Döviz kurları
    3. Kiraz’dan İskender Mahallesine ziyaret
    4. Stratejik Düşünce Enstitüsü..
    5. Karacabey Belediyesi’nden amatör..
    6. Umut Meraş için iki Avrupa kulübü..
    7. Beykoz Anadolu Lisesi’ne haciz geldi,..
    8. Diyarbakır’da avukat eşini 11 kurşunla..
    9. Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi..
    10. Mektebim Okulları, sermaye artışına..
    11. BJK genel kurulundaki kararların..
    12. Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen..
    13. Görev süresini tamamlayan narkotik..
    14. Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi..
    15. CHP'den 3 yıl sonra 15 Temmuz dönüşü!..
    16. Başkan Alkayış’tan 15 Temmuz açıklaması
    17. Zeydan Karalar işçi çıkarmalarını..
    18. Altının kilogramı 259 bin 100 liraya..
    19. Ayvalıkgücü Belediyespor’da görev..
    20. Kaçak tüketimi önleyecek projeye..
    21. Ozan Can: “Çekişmeli bir gruptayız”
    22. ÇTSO’da olağan meclis toplantısı
    23. İtalyan gazetecilere 15 Temmuz darbe..
    24. Putin, Zelenskiy'nin teklifini..
    25. Srebrenitsa nerededir? Srebrenitsa..
    26. Başkan Bayındır: "Beyşehir leylek..
    27. Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'na..
    28. ABD Temsilciler Meclisinin en genç..
    29. BM İnsan Hakları Konseyi'ne üye 22..
    30. 60 yıl sonra yeniden görmeye başladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap