AK Parti’den Srebrenitsa Soykırımı açıklaması

Srebrenitsa Soykırımının 24. Yıl dönümü nedeniyle AK Parti Adıyaman İl başkanlığında basın açıklaması düzenlendi.

Parti binasında düzenlenen basın açıklamasına İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, parti teşkilatı mensupları katıldı.

Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş tarafından okunan basın açıklamasında “1995 yılı Temmuz ayında Bosna toprakları insanlığın utanç vesikası olan Srebrenitsa soykırımına şahit olmuştur. Srebrenitsa’da Boşnaklar sistematik işkenceye, tecavüze maruz kalmıştır. 11 yaşından büyük bütün erkekler öldürülmüştür. İşkence ve tecavüz kampına dönen bölgede beş gün içinde resmi kayıtlara göre 8 bin 372 kişi can vermiştir. Bosna’da üç buçuk yıl devam eden savaşta 312 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalmış, 27 bin 734 kişi resmi kayıtlara kayıp olarak geçmiştir.

20. yüzyıldan 21. yüzyıla bu ayıpla geçen uluslararası kamuoyu, Batı’ya ve buna neden olan ülkelere hesap sormamıştır. Soykırımı kabul etmeyenler başka soykırımların yapılmasına da göz yummuştur. Bugün‘özgürlükçü, barış yanlısı, refah isteyen’ bir Avrupa imajı çizilirken, Srebrenitsa’da soykırıma göz yuman Avrupa’dan hiç kimsenin bahsetmemesi oldukça manidardır.

Srebrenitsa annelerinin ilmek ilmek ördüğü 11 yapraklı Srebrenitsa çiçeği yaşanan soykırımı simgelemektedir. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in ‘Bizi toprağa gömmeye çalıştılar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.’ sözleri hafızalarımızda güncelliğini korumaktadır.

AK Parti iktidarından önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, üst düzey toplantılarda savaş çocuklarının ahından, yaşanan insanlık ayıplarından bahsedilmesi için hiçbir hükümet öncü olmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyene kadar mazlumların sesini kimse duymamıştır.

Bugün AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları teşkilatı olarak Srebrenitsa katliamının 24. Yıl dönümünde 81 il Kadın Kolları Başkanımız, yurt içi ve yurt dışındaki tüm teşkilat mensuplarımız, 4 milyon 700 bin üyemizle birlikte Srebrenitsa’da yapılan soykırımı kınıyoruz. Srebrenitsa insanlığın utanç vesikasıdır; unutulmamalıdır “ifadelerini kullandı.