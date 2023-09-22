AK Parti'den sokak köpeklerine yönelik düzenleme!

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa’da yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda gündemi değerlendiren Yenişehirlioğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sokak köpekleri için düzenleme

Sokak köpeklerine yönelik geniş çerçeveli bir düzenleme olup olmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Yenişehirlioğlu, "Hayvan hakları denen bir şey var. Gelişen zaman içerisinde hem onları sağlıklı tutacak aynı zamanda vatandaşın güvenliğini sağlayacak çalışmalarımız var. Bazen iş öyle noktaya gidiyor ki hayvan savunuculuğu insanın önüne geçiyor. Sabah okula giden bir çocuğu köpeğin kovalaması, ısırması doğru bir şey değil. Bunu söylediğin zaman korkunç bir çeteleşme var ve linç kampanyasına tutuluyorsun. Ben hayatım boyunca doğru bildiklerimi hep söyledim, linç edilmeyi göze alarak Meclis'te gündeme gelecek. Daha sağlıklı bir düzenleme yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bir ülke bu kadar mülteciyi bu kadar uzun süre taşıyamaz"

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM toplantısında sığınmacılara yönelik söylemleri hakkındaki sorusunu da yanıtlayan Yenişehirlioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın orada söylediği husus şu: ’İbadullah bunlar burada kalacak ve asla gitmeyecekler’ değil. Ciddi manada sınırımızın ötesinde şehirler kuruluyor. Amerika’ya rağmen askeri harekatlarla oluşturduğumuz güvenli bölgelerde hummalı bir çalışma var. Briket evler diye tabir ediliyor. Güvendiğimiz dost ülkelerden elde ettiğimiz finansla da yapılan evler var. Şu ana kadar 500 bin kişi geri döndü. ’Hadi defolun gidin, sizi kapı dışarı atıyoruz’ diyemeyiz diyor. Onlara güvenli bir alan tesis edeceğiz ve göndereceğiz. Zaten bir ülke bu kadar mülteciyi bu kadar uzun süre taşıyamaz. Dünyada en çok mülteciyi taşıyan biziz. Bizim ekonomimiz de belli. Biz rahmet ve merhamet medeniyeti olduğumuz için sineye çekip ekmeğimizi bölüşüyoruz ama bu sonsuza kadar böyle gitmez. Peyderpey Türkiye’deki sığınmacılar kendi bölgelerine dönecekler" dedi.