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Siyaset AK Parti'den Sinan Oğan açıklaması
Siyaset

AK Parti'den Sinan Oğan açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-22 08:22:00 -
AK Parti'den Sinan Oğan açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ilgili soruya cevap verdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda kime destek vereceği merak edilen Sinan Oğan'la ilgili soruya cevap verdi. Binali Yıldırım, Sinan Oğan'ın açıklaması öncesi ziyareti olacaklarını belirtti.

Yıldırım açıklamasında, ''Sinan Oğan 28 Mayıs için kararını belli edecek. Kafalarında ne var kehanette bulunacak değilim. Sinan Oğan’ın hassas olduğu önem verdiği konular bizimde önem verdiğimiz konular. Ayrışan konular var mı? Var. Ekonominin yönetim şeklinde bazı konular var. Mültecilerde var mı? Aslında yok. Ama mültecileri maalesef aleyhimizde kullanmak için çok fazla abartarak saptırarak propaganda yapıyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Yıldırım sözlerinin devamında, ''İnsanın can güvenliğinden önemli bir şey var mı? Can havliyle ne var ne yok bırakıp buraya geliyorlar. Suriye’de bir otorite boşluğu oluştu. Orada ki rejim bir kesimi hasım bir kesimi dost kabul ediyor. Uluslararası konvansiyonlarda bir insan can güvenliği ile karşı karşıyaysa siz onu kabul etmiyorum diyemezsiniz. Biz ne yapıyoruz önce Fırat Kalkanı Operasyonu yaptık. O bölgeyi kontrol altına aldık. Daha sonra Zeytin Dalı Afrin Harekatı’nı yaptık. Orada bölgeyi kontrol altına aldık. Geçen sene Barış Pınarı Harekatı ile güvenlik şeridimizi uzattık. Şimdi bu güvenlik şeridinin oluşturulmasının iki tane büyük katkısı var. Bir terör devletini engellemek, ikincisi terörü sınırlarımıza gelmeden engellemek. Ben eminim kısa sürede oradaki otorite boşluğu da sona ererse insanlar oraya hızlı bir şekilde gitmiş olacak.'' dedi.

Mültecilerle ilgili konuşan Yıldırım, ''Mülteciler ülkelerine gidecekler. Onların gitmesi için de ilk etapta 1 milyon mülteciyi göndereceğiz. Çünkü İdlib tarafında onların yaşayacağı yerleri, evleri, okulları yapıyoruz, güvenliği sağlayacak altyapıyı oluşturuyoruz.'' açıklamasını yaptı.
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