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Siyaset AK Parti'den sert tepki: Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli!
Siyaset

AK Parti'den sert tepki: Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 23:16:00 -
AK Parti'den sert tepki: Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli!

Mescid-i Aksa’ya giren Terörist İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı.

Akşam saatlerine doğru İsrail polisi cemaate saldırdı. Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da yatsı namazını kılmak için toplandı.

İsrail polisi ise Harem-i Şerif'e girdi. Ses bombası ve plastik mermi kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştı.

Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı. Polis ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. Saldırıda 50'den fazla kişi yaralandı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, Harem-i Şerif’te yaşanan olayların durdurulması için İsrail polisine avlulardan çekilme çağrısı yaptı.

AK Parti'den sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir” tepkisinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir. Yeter artık! Bu saldırganlık sadece işgalci İsrail’in değil buna sessiz kalan tüm dünyanın ayıbıdır. Uluslararası camia İsrail’i durdurmalıdır. Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum” ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

EGE

Dubai ve Suud haber sitelerin de tık yok adamların umurun da değil ,sonra da dönüp bize gözleri kalkar...
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vatandaş

yetmez daha sert olmamız lazim . 
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