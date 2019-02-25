AK Parti’den seçim bürosu açılışı

VAN (İHA) – AK Parti tarafından Van’ın Muradiye ilçesinde seçim bürosu açıldı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Muradiye Belediye Başkan Adayı Kemal Polat, partililer ve vatandaşların katılımıyla AK Parti’nin seçim irtibat bürosu törenle açıldı. AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı’nn teşekkür konuşmasının ardından kalabalığa hitap eden AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, “Bugün burada ilçe seçim büro açılışını gerçekleştiriyoruz. Sizin içinizden çıkmış, size hizmet etmeyi kendine şiar etmiş Kemal Başkanın Muradiye’ye sevdası var. Muradiye’ye sevdası olan güzel türkü söyler, Muradiye’ye çıkarla ve menfaatle ilişki olan insanların ilçeye hiçbir hizmeti olmaz. Recep Tayyip Erdoğan ne kadar ülke sevdalısıysa biz de o kadar Van sevdalısıyız, Muradiye sevdalısıyız. Bilmenizi isteriz ki; bu şehre, bu bölgeye AK Parti dışında hiçbir siyasi parti bu hizmetleri yapamaz ve yapmaz. Bir daha geri belediyecilik dönemlerine götürmeyin. Biz Muradiye’yi çok daha güzel bir belediyecilikle, çok daha güzel hizmetlerle inşa etmek istiyoruz. Halkla parti arasındaki köprü seçim büromuzdur. Buraya gelerek birlikteliğinizi hayata geçiriniz”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas ise, “Biz inanan insanlarız. Hem Allah’a inanan hem de Allah’ın rahmetine ve bereketine inanan insanlarız. O yardım ederse kim düşman olursa olsun Allah’ın izniyle zafer inananlarındır. Açılışımız partimize ve ilçeye hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı yapıldı.