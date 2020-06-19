AK Parti'den Saygı Öztürk'e olay çağrı! 'Özür dilemek yerine...'

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr yayınına katılan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Saygı Öztürk'ün AK Partili Bahar Ayvazoğlu'nu hedef aldığı yazısını değerlendirdi. "Söz konusu yazı her şeyden önce ahlaksızca ifadelerle ve imalarla kaleme alınmış bir yazıdır." diyen Cora, "Kadın hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların bu yazı ile bir siyasetçiyi eleştirmek yerine kadına yönelik sosyal ve psikolojik şiddete çanak tuttuklarına şahit olduk. Bu manada geçtiğimiz haftalarda eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşine karşı yapılan ahlaksız paylaşımın üzerinden AK Parti'yi linç etmeye çalışanların bu yazıda sessiz kalmaları ne kadar ikircikli bir davranış içerisinde olduklarını da çok açık bir şekilde ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

'Özür dilemeli'

Saygı Öztürk'ün özür dilemesi gerektiğini belirten Salih Cora, "Saygı Öztürk yazısında kullandığı ifadelerle kadına yönelik şiddete zemin hazırlamıştır. Kullanılan ifadeler bir gazeteciye yakışmayacak ifadelerdir. Bir kadının ailesi üzerinden bir annenin kalbini kırıp ardından gözyaşlarıyla kendini topluma inandırmaya çalışmak hiç gerçekçi olmamıştır. Samimiyse yapması gereken tek şey çıkıp özür dilemesidir" dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yazıya sessiz kalanları da o çirkin açıklamaların paydaşı olarak görüyoruz. Biz basın özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünün ne demek olduğunu, eleştiri hakkının nasıl yapılabildiğini gazetecilik hakkının ne olduğunu çok iyi bilen insanlarız. Gazetecilik bir kimseyi gerçek dışı haberlerle beraber zor duruma düşürmek değildir. Eleştiri yapmak, bir insanın onur ve saygınlığını rencide etmek hiç değildir. Basın özgürlüğü kişilik haklarına saldırıya cevaz vermemektedir."