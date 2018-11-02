AK Parti'den Saadet Partisi'ne Cihangir İslam çağrısı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Saadet Partisi'ne Cihangir İslam hakkında önemli bir çağrıda bulundu.

Bülent Turan, "Mazisi siyasete seviye getirmekle dolu olduğu belirtilen Milli Görüş camiasının, Saadet Partisi’nin bu seviyesizlik karşısında gereken adımları atacağını ve disiplin mekanizmasını çalıştıracağını ümit ediyorum. Aksi takdirde Saadet Partisi'nin zaten asgariye inmiş halk desteğini de tamamen kaybedeceğini düşünüyorum." dedi.

Turan, "Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden olan konuşması"na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Shakespeare'in güzel bir ifadesi var; hiçten hiç çıkar. Yani aslında hiçten hiçbir şey çıkmaz."diyen Turan, Cihangir İslam’ın kürsüdeki konuşması hakkında, "Kürsüye çıkıp bir sürü laf edip, en sonunda elde kalan sıfır olunca tek alkış CHP’den geldiği, siyaseten bir iflas tablosu." değerlendirmesini yaptı.

Şehitlerin kemiklerini sızlattı

Bülent Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kürsülere millet bizi zihinsel fanteziler dillendirelim diye getirmedi, hele hele kendisine hakaret edelim diye hiç getirmedi. Cihangir İslam'ın 15 Temmuz ile ilgili söylediği şeyler bizatihi bu millete hakaret olduğu gibi, 250 şehidin kemiklerini sızlatmak ve 2 bin 196 gazinin de yüreğini kanatmaktır.

Mazide siyasete seviye getiren Milli Görüş camiası gereken adımı atar

Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir. Mazisi siyasete seviye getirmekle dolu olduğu belirtilen Milli Görüş camiasının, Saadet Partisi’nin bu seviyesizlik karşısında gereken adımları atacağını ve disiplin mekanizmasını çalıştıracağını ümit ediyorum. Aksi takdirde Saadet Partisi'nin zaten asgariye inmiş halk desteğini de tamamen kaybedeceğini düşünüyorum.