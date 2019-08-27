0553 313 94 23

AK Parti’den "Porsuk Kentsel Dönüşüm Projeleri’ eleştirisi

AK Parti Eskişehir Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Bülent Kara, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Porsuk 1 ve 2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri’ni hatırlatarak, iki ay önce Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda oy birliğiyle kabul edilen projenin ne durumda olduğunu sordu.

27 Ağustos 2019 Salı 14:52
AK Parti’den "Porsuk Kentsel Dönüşüm Projeleri’ eleştirisi

AK Parti Eskişehir Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Bülent Kara, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Porsuk 1 ve 2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri’ni hatırlatarak, iki ay önce Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda oy birliğiyle kabul edilen projenin ne durumda olduğunu sordu.


Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin 20 senelik karnesine bakıldığında hayata geçmeyen ve maketten ibaret projeler dolu olduğunu söyleyen Kara,“Büyükşehir Belediyesinin 20 senelik karnesine baktığımızda hayata geçmeyen ve maketten ibaret projelerle dolu olduğunu görüyoruz. Birinci Porsuk Projesi, Baksan Sanayi Sitesi Dönüşüm Projesi, Eskişehir Riskli Alan Projesi, Gündoğdu 1 ve Gündoğdu 2 gibi gerçekleşmeyen maket projeleri bunlara örnek verebiliriz. Porsuk 1 ve 2 projeleri de bu maket projelere eklenecek mi merak ediyoruz. Eskişehir’de 10 yıl Odunpazarı ve 5 yıl Tepebaşı’nda görev yapmış AK Partili belediyeler döneminde ise Ihlamurkent, Vadişehir, Sıraevler, Aşağı Söğütönü Evleri ve son olarak Karapınar Kentsel Dönüşüm projeleri gerçekleştirildi. Yapma iradeniz olduğu vakit kısa zamanda projelerin bitirilebileceği bu örneklerle görülüyor. Son 20 senede Eskişehir’de kentsel dönüşüm yapamamış Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki 5 yılı da boş geçmesi durumunda, çeyrek yüzyılda Eskişehir için bir dönüşüme imza atamamış olarak tarihe geçecek. Eskişehir halkı adına soruyoruz, önümüzdeki 5 yılda bu proje hayata geçecek midir? Bu projeyle ilgili hak sahipleri ne derece bilgilendirilmiştir? Hak sahiplerine rağmen mi yoksa onlarla birlikte mi proje gerçekleştirilecektir? Belediyenin yapacağı yerlerin finansmanı nasıl sağlanacaktır? Bu projeye katkı sağlayacak üniversite ve meslek örgütleri ile iş birliği yapılmakta mıdır? Projeye ait alt yapı masterplanı ve yağmur suyu taşkın önleme projeleri var mıdır? Büyükşehir Belediyesinin belirtiğimiz hususlara dikkat ederek ivedi bir şekilde kendine ait ve mülkiyet sorunu olmayan parsellerde bu dönüşümü gerçekleştirerek süreci hızlandırması gerekir” diye belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:52
  1. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
    1. Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
    2. Meteorolojiden o illere uyarı!
    3. Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün..
    4. Adil Rami resmen Fenerbahçe’de
    5. Fenerbahçe, Adil Rami'yi resmen açıkladı
    6. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu:..
    7. 10 yıl sonra ölünce bulundu
    8. CHP Akçadağ İlçe Başkanlığına yapılan..
    9. Adana'da uyuşturucu operasyonu
    10. AB’ye kaçak girmeye çalışan 5 kişilik..
    11. Adil Rami, Fenerbahçe'de
    12. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu:..
    13. İzmit’te zafer etkinliklerinin ilk..
    14. Koca şiddetine maruz kalan kadınların..
    15. Rehber köpekler, Engelsiz Filmler..
    16. Tarımda uydudan faydalanılacak
    17. Barcelona, 5 gol attığı Real Betis'ten..
    18. Nevşehir Belediyesi kadın voleybol..
    19. 14 Burda’da Zafer Bayramı’na özel..
    20. Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu..
    21. "Leyla için uygun donör çıkarsa nakil..
    22. Futbolcu Sural'ın hayatını kaybettiği..
    23. Şanlıurfa’da 4 bin 203 adet gümüş..
    24. İSKİ su kesintisi nerede olacak? 28..
    25. Asansörde taciz iddiasına gözaltı
    26. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu:..
    27. Erzincan 500 dolayında endemik bitkiye..
    28. Tarım ve Orman Bakanlığı’dan..
    29. Rize ve Artvin için sağanak uyarısı!
    30. Efeler Belediyesi’nden sokak..
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’