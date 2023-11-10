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Gündem AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki! 'Koltukta oturan kim olursa olsun...'
Gündem

AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki! 'Koltukta oturan kim olursa olsun...'

Yeniakit Publisher
2023-11-10 18:33:00 -
AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki! 'Koltukta oturan kim olursa olsun...'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var." diyerek cevap verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı sonrası hukuki bir tartışma ortamı doğdu. CHP Genel Başkanı Özür Özel, karara ilişkin yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş.

Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır. CHP ise hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var.

Özgür Özel'den tepki çeken açıklamalar
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay önünde tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Özel açıklamasında, ''Türkiye, anayasa geleneği çok güçlü olan bir ülke ancak AK Parti ülkeyi anayasasızlaştırmaya çalışıyor. Erdoğan'ın açıklamalarına kadar bu bir yargı kriziydi ancak bunun Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışılması, halkın iradesine karşı Erdoğan liderliğiyle bir kalkışma hazırlandığı anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

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