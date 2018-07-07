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AK Parti'den ODTÜ'deki pankartla ilgili açıklama

Eğitimle değil skandallarla gündeme gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) dün düzenlenen mezuniyet törenindeki alçak pankartla ilgili AK Parti'den açıklama geldi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:13
AK Parti'den ODTÜ'deki pankartla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ODTÜ'nün 2018 yılı mezuniyet törenine CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartlarla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

"KİRLETİLMİŞ BİR ZİHİN BU"

Mahir Ünal, ülke gündemine oturan skandal pankartlarla ilgili, "Kendi inancına, tarihine, kültürüne nefretle bakan, kendi halkından ve o halkın tercihlerinden iğrenerek söz eden kirletilmiş bir zihin bu. PYD/ PKK ile empati kurabilen ve sempati besleyen bu kirletilmiş zihin, üniversitelerde yuvalanmış bazı çirkin akademisyenlerin eseri." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARETTEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "ODTÜ'de yapılan mezuniyet töreni sırasında Cumhurbaşkanına hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış ve 3 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

İŞTE O SKANDAL PANKART!

 

 

 

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:13
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ankara
  4. ODTÜ

YORUM YAZ

  • Macit EllialtooğluMacit Ellialtooğlu1 sa önce
    Bu halkına kin ve düşmanlık besleyen yabancılaşmış kişilerin üniversitelerden acilen uzaklaştırılmalıdır.Adi suç işlemiş gibi içeri alıp sonra bırakılarak bu zihniyetle baş edemeyiz.Milletimizin güzide üniversitelerine yerleşmiş bu yabancı ideoloji sahibi hoca ve öğrencilerin acilen uzaklaştırılması gerekir.
  • NihatNihat1 sa önce
    Kardeșim bu ünüversitede bu gibi kișileri tespit edin devletin önemli makamlarına getirmeyin sakın bunlar bu devlete millete sadık olmazlar hainlikte yarıșırlar devlet ișlerini dağru dürüst yapmazlar bu öğrencileri kim örgütlüyor araștirsaniza elin gavuru gelip ünüversitelerdeki öğrencilerin beyinlerini yikiyor biz ayakta uyuyoruz bilim yerine kirli siyaset öğretiliyor bunlara kapatın yıkin bu ünüversiteyi yerine yeni milli ünüversite yapın kurun
  • hercaihercai1 sa önce
    Boyle soysuz, vatan haini serefsizler Almanya veya Amerikan baskanlari karsisinda da el pence dururlar! Bunlara verilen cezalar az olmamali, nerde yasadiklarini ogrenene kadar hapiste surunmeli! 'O' Akademisyenler de acilen kovulmali, Rektor degistirilmeli.
  • Temel ÇELİKTemel ÇELİK2 sa önce
    Her yıl aynı slogan ve hakaretler.Burası ODTÜ HAYVANAT BAHÇESİ olsun.İçinde yeterince ha.van var.
  • ÜmitÜmit2 sa önce
    Bu hain zihniyetin Allah belasını versin..
  • bobbob40 dk önce
    sosyal bolum ogrenciler, onlar bir ise yaramiyorlar
  • Mehmet1Mehmet12 sa önce
    Bunlara ha.van demek iltifat olur.
  • abidin kayaabidin kaya2 sa önce
    o pankartı açan... yapacaksın. bu ....ları güzel ülkemde tutmayacaksın. defolup başka ülkelerde yaşasınlar. ...
  • DADAŞDADAŞ1 sa önce
    mahluklar kendi şahsiyetlerini karikatürüze etmişler.gerçekleriyle dahi ayni olamazlar.saygısız beyinsizler.
  • HüseyinHüseyin1 sa önce
    Lütfen bu şerefsizlerin yaptıkları yanlarında kar kalmasın gereken yapılsın. Midemizi bula dırıyor bu şeref yoksunu karektersiz soysuzlar. Eğer ki Sabrimiz bulanırsa mıdemiz kadar tahammül edemeyebilir. Taşırmasınlar Sabrimiz....
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak2 sa önce
    burası yıkılmadıkça,ülkeyi yıkmak için diplomalı terörist sayısı önemli yerleri işgal ederek ülkeyi yıkacaklar.iş işten geçmeden birileri bu densiz ve hadsizlere devlete kafa tutan ahlaksızlara DUR demeli.
  • ........38 dk önce
    Hepinizi
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU1 sa önce
    Devlet artık Bu dış mayalıOrtadoğu Üniversitesine bir son verilmeli, kuruluşundan beri hep dış güçlere kol kanat germiştir 1968 ve 1980 yıllarını çok iyi hatırlıyoruz bazı arkadaşlarımız sağcısın diye herğün dayak yediklerinden okulu terk etmek mecburiyetinde kalmışlardı. Bu Avrupa ve Siyonist menşeli okul durdukça Avrupa için bir malzemedir artik yeter ve yeter.diyecek başka ne diyelim…
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