AK Parti'den ODTÜ'deki pankartla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ODTÜ'nün 2018 yılı mezuniyet törenine CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartlarla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

"KİRLETİLMİŞ BİR ZİHİN BU"

Mahir Ünal, ülke gündemine oturan skandal pankartlarla ilgili, "Kendi inancına, tarihine, kültürüne nefretle bakan, kendi halkından ve o halkın tercihlerinden iğrenerek söz eden kirletilmiş bir zihin bu. PYD/ PKK ile empati kurabilen ve sempati besleyen bu kirletilmiş zihin, üniversitelerde yuvalanmış bazı çirkin akademisyenlerin eseri." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARETTEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "ODTÜ'de yapılan mezuniyet töreni sırasında Cumhurbaşkanına hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış ve 3 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

İŞTE O SKANDAL PANKART!