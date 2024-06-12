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Gündem AK Parti'den nifakçıları küme düşüren Cumhur İttifakı açıklaması
Gündem

AK Parti'den nifakçıları küme düşüren Cumhur İttifakı açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-06-12 19:58:00 -
AK Parti'den nifakçıları küme düşüren Cumhur İttifakı açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi üzerinden Cumhur İttifakı'na nifak sokmaya çalışanlara karşı net mesaj verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Cumhur İttifakı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Nifak çıkarmaya çalışanlara inat Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ettiğini vurgulayan Çelik mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır"

Bahçeli: Erdoğan'ı kesinlikle yalınız bırakmayacağız!

MHP Lideri Devlet Bahçeli de bugün yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı'ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değil. Erdoğan'ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalınız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

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