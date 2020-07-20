AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından ifsat yapımlarla toplum ahlakını bozmaya yönelik yayınlar içeren dizi-film izleme platformu Netflix'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Netflix'in ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüşmediğini belirten Ünal, "Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler?" dedi.

Ünal, yaptığı paylaşımda, "#NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.