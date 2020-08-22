AK Parti’den muhalefete ‘doğalgaz’ tepkisi!

Karadeniz’in Zonguldak açıklarında Fatih sondaj ve araştırma gemisinin bulduğu Türkiye’ye bir çağ daha atlatacak müthiş keşif, sol cenahın olumsuz eleştirilerine neden oldu. Böylesi büyük bir keşfe sevinemeyen muhalefete Ömer Çelik, “Ülkemizin bu başarısı ile sevinemeyenler var.” İfadelerini kullandı.

Yaptığı açıklamasında, Karadeniz’de bulunana doğalgaz keşfine olumsuz eleştiriler yapan muhalefete, "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun." diyerek tepki gösterdi.

Ömer Çelik’in açıklaması ise şöyle:

Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun.