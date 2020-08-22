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Gündem AK Parti’den muhalefete ‘doğalgaz’ tepkisi!
Gündem

AK Parti’den muhalefete ‘doğalgaz’ tepkisi!

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde olarak duyurduğu, Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgaz için muhalefetin olumsuz eleştirilerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 12:33:00 -
AK Parti’den muhalefete ‘doğalgaz’ tepkisi!

Karadeniz’in Zonguldak açıklarında Fatih sondaj ve araştırma gemisinin bulduğu Türkiye’ye bir çağ daha atlatacak müthiş keşif, sol cenahın olumsuz eleştirilerine neden oldu. Böylesi büyük bir keşfe sevinemeyen muhalefete Ömer Çelik, “Ülkemizin bu başarısı ile sevinemeyenler var.” İfadelerini kullandı.

Yaptığı açıklamasında, Karadeniz’de bulunana doğalgaz keşfine olumsuz eleştiriler yapan muhalefete, "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun." diyerek tepki gösterdi.

Ömer Çelik’in açıklaması ise şöyle:

 Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun.

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Yorumlar

Kobal

ABD ve AB Yunanistana verdiler GAZI, verdiler GAZI. Ne oldu? Sonuçta GAZI BİZ BULDUK.
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isimsiz

her seçim önce bulunan doğal gaz ,petrol ve değerli madenler nerde??2018 trakya’da 300 milyar metre küp doğal gaz ortada olamayınca 320 milyar metre küpü de genellikle inanan yok
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