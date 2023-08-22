AK Parti'den milyonları heyecanlandıran emekli maaşı açıklaması: Ciddi artış olacak!

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin kurulma hikayesinin anlatan Binali Yıldırım vesayetle mücadele konusunda da, "Biz 27 Nisan'ı önce hatırlıyoruz ama ondan önce bize 2 sefer ayar vermeye kalktılar. Muhtıralara, darbelere 22 yılda hiç boyun eğmedik. Yetkiyi millet verir, millet alır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Emekli maaşlarında ciddi bir iyileştirme yapılacak"

Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersi kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak.

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Binali Yıldırım aday olacak mı?

Binali Yıldırım, aday olacak mı sorularına da yanıtladı. Yıldırım, "Şu anlık öyle bir düşüncem yok." dedi.