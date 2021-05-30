AK Parti'den Meral Akşener'e 4 soru

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, İP lideri Meral Akşener'in TBMM’deki grup toplantısında dile getirdiği iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinde cumhurbaşkanı seçimindeki belirsizliklerle ilgili 4 soru yöneltti.

Akbaşoğlu'nun Akşener'e yönelttiği 4 soru şöyle:

Cumhurbaşkanını kim seçecek?

Cumhurbaşkanını Milletin doğrudan seçmesine engel mi olacaksınız?

Başbakan, bir partinin genel başkanı olabilecek mi? Başbakan olduğunda partisiyle ilişiği kesilecek mi?

Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki yetki dağılımı nasıl olacak?

Meral Akşener'in cumhurbaşkanı önerisi

Akşener'in iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde önerdiği birinci ilkede yer alan Cumhurbaşkanı tanımında tarafsız Cumhurbaşkanı; "Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız ve partiler üstü bir şekilde devleti ve milletin birliğini temsil edecek. Keyfi uygulamalarla elinden alınan yasama gücü yeniden Milletin Evi’ne yani Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne devredilecek." şeklinde ifade edilmişti.

Akşener'in önerisinde açıkladığı 8 ilke şu şekilde :

Tarafsız Cumhurbaşkanı

Çoğulcu Demokrasi, Katılımcı Yönetim, Güçlü Meclis

Kuvvetler Ayrılığı ve Güçlü Denetim

Hukukun Üstünlüğü ve Tam Bağımsız Tarafsız Yargı

Devlette Liyakat

İnsan Hakları

Bireysel Özgürlükler, Güçlü Sosyal Devlet, Güçlü Sivil Toplum, Güçlü Gençler

Özgür Basın

Adil ve Özgür Seçimler