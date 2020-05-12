AK Parti'den Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir site bahçesinde polis aracına taş atan çocuklara havaya ateş ederek müdahale eden ve olayı zamanında sıralı amirlerine bildirmeyen Polis Memuru hakkında soruşturma başlatılarak görevden alınmıştı.

Birçok kez Müslümanları üzerinden algı operasyonu yapan karikatürler çizen sözde mizah dergisi Leman'ın, bu olayı da skandal bir şekilde karikatür yapmasına AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cezası verilmiş ferdi bir olay üzerinden o çocukları PKK’dan korumak için yüzlerce şehit vermiş polislerimize saldırırsınız ama ideolojik akrabalığınızdan dolayı PKK’ya, DHKP-C’ye ağzınızı açmazsınız. Siz yıllarca bu ülkede mizah adı altında çirkin ideolojinizi kustunuz."