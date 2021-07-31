AK Parti'den Konya çıkartması! 'Kapsamlı bir iç karışıklık çıkarma hevesindeler'

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 3'ü kadın 4'ü erkek 7 kişinin katledilmesinden sonra başlayan provakasyona yönelik açıklamalarda bulundu. Usta, "Olay tüm detaylarıyla bir etnik çatışma değilken, bunu Türk-Kürt çatışması olarak gösteren odaklar kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi hedef almaktadır." dedi.

'Kapsamlı bir iç karışıklık çıkarma hevesindeler'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya milletvekilleri ile AK Parti Konya yöneticileri Mevlana Bulvarı'nda buluştu. Konya'daki aile katliamına ilişkin basın açıklaması yapan AK Parti'li Usta, “Canice gerçekleştirilen bu olay üzerinden provokatif amaçları ve açıklamaları olanlar ülkede kapsamlı bir iç karışıklık çıkarma heveslisidirler.” diye konuştu.

'Birliğimize kastetmeye çalışanlar amaçlarına ulaşamayacaklar'

“Olay tüm detaylarıyla bir etnik çatışma değilken, bunu Türk-Kürt çatışması olarak gösteren odaklar kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi hedef almaktadır." diyen Leyla Şahin Usta, "Bu topraklar üzerindeki kardeşlik sarsılmaz bağlarla birbirine bağlıdır. Acılar üzerinden provokasyon üretenlerin hesapları hep boşa çıkacaktır. Irkçı nefret söylemleri üretmeye çalışanların yaptıkları büyük bir sorumsuzluktur. Konya’mızın, Türkiye’mizin birlik ve beraberliğine kastetmeye çalışanlar hedeflerine asla ulaşamazlar ve buna kimsenin gücü yetmez. Allah birlik, beraberlik ve kardeşliğimize zeval getirmesin. Konun sonuna kadar takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.