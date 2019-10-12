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AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Cem Yılmaz’ın 29 Ekim'de yapacağı gösterinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağı açıklamasına tepki gösterdi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 16:33
AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Barış Pınarı Harekatı başladığı günden beri ünlülerden askerimize destek mesajı yağarken Cem Yılmaz'ın sessizliği sosyal medyada gündem olmuştu. Sessizliğini bozan Cem Yılmaz, 29 Ekim 2019 da Bostancı Gösteri Merkezinde yapacağı gösteri gelirini vakfa bağışlayacağını duyurdu.

Adam gibi çık PKK terör örgütüdür desene

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, Cem Yılmaz’ın bu kararına sert tepki gösterdi. Özkaya, “Cem Yılmaz kimse senden para istemiyor. Adam gibi çık PKK/PYD terör örgütüdür de ve onları kına. Yoksa salon soytarılığı ile elde edeceğin geliri nerede istiyorsan orada harca” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 16:33
  1. Afyon
  2. Cem Yılmaz

YORUM YAZ

  • abdullahabdullah7 dk önce
    CMYLMZ ın deyimiyle soytarı dediğin kralın altından donunu alır... EMME TERÖRİSTİ VE KATLİAMLARINI ADAM GİBİ KINAMAK YERİNE PARASINI VEREYİM BUNU BENDEN İSTEMEYİN, MALUM MAHALLE MESELESİ....der!
  • Muzaffer AydınoğluMuzaffer Aydınoğlu28 dk önce
    Ali ÖZKAYA Vekilimize Teşekkür ediyorum duygularımıza tercüman olmuştur. Mehmetçik Vakfının salon soytarılarının parasına ihtiyacı yoktur. İhtiyaç hasıl olursa tüm vatanseverler cebindeki son kuruşa kadar vermeye hazırdır.
  • ergun66ergun6629 dk önce
    cmylmz tam bir .......dir . devleti kınarsa kimse bişi demez devlet merhametlidir fakat pkk yı kınarsa üzerler 
  • KurtdereliKurtdereli29 dk önce
    Paranı al ananıda al bu ülkeyi terket. Senin gibi hokkabazdan bu millete hayır gelmez. 
  • meçulmeçul36 dk önce
    ya şu şaklabanıı bi gün adına izlemedim .... maymun belgeseli daha bilimsel ve öğretici.....
  • MEŞEMEŞE41 dk önce
    degerlikardeşlerim hiçkimse buvebunabenzer sözde sanatcılarınınkonserlerinegitmeyin ,teşeşkür ederim ALLAHrazıolsunşimdiden ALLAHA AAMANETOLUN,
  • Güler GülerGüler Güler42 dk önce
    Hadi lan dangalak topluma söverek kazandığın kolay parayı bağışlayacağına çık cesur bı şekilde Mehmetçiğin yanında olduğunu terörü lanetledigini açıkla çakal sen kolay olanı neden tercih ediyorsun
  • vatandaş rızavatandaş rıza53 dk önce
    MEHMETCİK VAKFIdüşmanlarımızı öven tiplerden gelen bağışı kabul etmez diye düşünüyorum.
  • cevapolsuncevapolsun54 dk önce
    Cem YILMAZ soytarı değil ona saldıranlar soytarıdır. Ülkenin yetiştirdiği en kaliteli komedyenimizdir. Mehmetçik Vakfına bağış yapma kararını danışmadan yapmıştır. Allah razı olsun Cem YILMAZ'dan.
  • ferdiiferdii55 dk önce
    bunlaron ortak yomü pkk sevicisi olmaları hdp tabiiki bakın bunlara inanın alayı fenervahceli bu soytatı sanatcı bozuntularının
  • MEHMET TÜTÜNCÜ MEHMET TÜTÜNCÜ 56 dk önce
    Paranı al......istediğin ....yerine harca cem

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