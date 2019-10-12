AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Barış Pınarı Harekatı başladığı günden beri ünlülerden askerimize destek mesajı yağarken Cem Yılmaz'ın sessizliği sosyal medyada gündem olmuştu. Sessizliğini bozan Cem Yılmaz, 29 Ekim 2019 da Bostancı Gösteri Merkezinde yapacağı gösteri gelirini vakfa bağışlayacağını duyurdu.

Adam gibi çık PKK terör örgütüdür desene

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, Cem Yılmaz’ın bu kararına sert tepki gösterdi. Özkaya, “Cem Yılmaz kimse senden para istemiyor. Adam gibi çık PKK/PYD terör örgütüdür de ve onları kına. Yoksa salon soytarılığı ile elde edeceğin geliri nerede istiyorsan orada harca” ifadelerini kullandı.