AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na Kaşıkçı cevabı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Ömer Çelik, "Kaşıkçı olayıyla ilgili yaptığı ithamlar, baştan aşağı yalandır, dünyada hiç kimse bu iddialarda bulunmamıştır, tam tersine Türkiye'nin, cumhurbaşkanımızın bu iradesiyle ortaya koyduğu dirayetle oluşturduğu baskıyla bu soruşturmanın gittiği batı basınında yazılıyor. Batılı liderler tarafından ifade ediliyor. Ne olursa olsun, Cemal Kaşıkçı meselesinde göreceğiz, ne varsa Türkiye ortaya çıkaracaktır." dedi.