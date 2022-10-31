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Siyaset AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanımızın böyle bir şey için harcayacak boş vakti yok!
Siyaset

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanımızın böyle bir şey için harcayacak boş vakti yok!

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönlik canlı yayın çağrısına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 22:39:00 - 2022-10-31 23:01:20
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanımızın böyle bir şey için harcayacak boş vakti yok!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Ömer Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etsin, Cumhurbaşkanımızın karşısına çıksın. Bekliyoruz." dedi.

"Cumhurbaşkanımızın boşa harcayacak vakti yok"

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın isteğine de cevap veren Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

Onun ötesinde "Televizyon programında tartışalım" diyor. Nasıl tartışacaksınız? Bir kere Cumhurbaşkanımızın böyle bir şey için harcayacak boş vakti yok.

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