AK Parti'den Kaftancıoğlu kararına ilk yorum: Hukuk önünde herkes eşittir!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay hapis cezası verilmesiyile ilgili AK Parti’den ilk yorumu Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptı.

AK Partili Muş, Habertürk’te katıldığı programda şunları söyledi:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Siyasi kimlik olarak herhangi bir yorum yapma yetkim yok. ‘Bu paylaşımlar 7 yıl önce yapıldı, şimdi neden yargılanıyor?’ diyorlar. Bu ifade yersiz bir ifadedir. Sayın Kaftancıoğlu’nun yaptığı paylaşımları bir vatandaşımız da yapsaydı hukuk aynı şekilde işleyecekti. Onun bir dokunulmazlığı yok. Hukuk önünde herkes eşittir. Yapılan paylaşımlar siyasi eleştirilerin ötesinde paylaşımlardır. İşlerine gelen karar çıktığı zaman ‘Türkiye’de mahkemeler varmış’ diyorlar. İşlerine gelmeyen bir karar olduğu zaman ‘bunu yürütme yaptırdı’ diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Bu paylaşımları bir okusunlar. Bu ifadeleri CHP Genel Başkanı’na söylense ne yapacaklar? Mahkemeye gidecekler."