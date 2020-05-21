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Siyaset

AK Parti'den kadınlara özel yarışma: Onlar yazacak Erdoğan ödüllendirecek

AK Parti, yeni tip koronavirüsle mücadele günlerinde kadınların duygu ve düşüncelerini yazıya aktarmalarını sağlamak için özel bir yarışma düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 07:48:00 -
AK Parti'den kadınlara özel yarışma: Onlar yazacak Erdoğan ödüllendirecek

AK Parti Kadın Kolları tarafından yapılacak olan yarışma kapsamında 81 şehirdeki bütün kadınlar “COVID-19: Sadece bir Virüs mü Yoksa Daha Fazlası mı?”, “Pandemide Dışarısı Nasıl Görünüyor?”, “Salgın ile Birlikte Hayatımdaki Değişimler” başlıklarında deneme yazıları yazacak. 

Seçmeler, 81 şehirde oluşturulacak AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı komisyonlarınca yapılacak. Dereceye girenler, ödüllerini pandemi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, yarışmayla ilgili şunları söyledi: 'Söz uçar, yazı kalır’ diyoruz. Sadece üyelerimiz değil, bütün kadınların katılmasını istiyoruz. Başvuru için akkadin.org.tr adresinden başvuru yapılacak. İllerde milletvekillerimizden yazarlardan oluşan jüri üyeleri, ilk üçe giren isimleri Genel Merkez’imize bildirecek.

(Türkiye Gazetesi)

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