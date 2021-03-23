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Siyaset AK Parti'den kabine değişikliği açıklaması: Önümüzdeki günlerde...
Siyaset

AK Parti'den kabine değişikliği açıklaması: Önümüzdeki günlerde...

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal, kabine değişikliği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 11:25:00 - 2021-03-23 11:27:43
AK Parti'den kabine değişikliği açıklaması: Önümüzdeki günlerde...

Ankara kulislerinde kabine değişikliği iddiaları konuşulmaya başladı. İddialara ilişkin ilk açıklama AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi. NTV'ye konuşan Ünal, "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir" dedi.

Satırbaşları:

"2023'e yönelik sadece partide değil, diğer alanda da Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

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