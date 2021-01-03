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Aktüel AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal mesafe olmadan yaptığı yardım dağıtımına tepki
Aktüel

AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal mesafe olmadan yaptığı yardım dağıtımına tepki

AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş: - "Belediyeciliği olduğu gibi sosyal yardımlaşmayı da beceremediler" - İzmir Büyükşehir Belediyesi: - "İzdiham yaşanmasına neden olan süreç, sadece bir mahallemizde iletişim kopukluğu ve personelimizin bu duruma hazırlıksız yakalanması sonucu ortaya çıkmıştır"

Yeniakit Publisher
2021-01-03 21:27:17 -
AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal mesafe olmadan yaptığı yardım dağıtımına tepki

İZMİR (AA) - AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, ilçelerinde bulunan bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini dikkate almadan yaptığı erzak dağıtımına tepki gösterdi.

Sait Başdaş, yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak Konak genelinde son bir ayda 5 bin aileye yardım ulaştırdıklarını hatırlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bugünkü yardım dağıtımı sırasında, Kovid-19'a davetiye çıkarıldığını ileri süren Başdaş, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediye Başkanı, yaptığımız yardımları kıskanmış olacak ki aylardır uğramadığı mahallelere yardım kolileri göndermiş. Bir Büyükşehir Belediyesi düşünün ki insanların sağlığını ve gururunu hiçe sayan, sokağa çıkma yasağında insanları sokağa döküp sosyal mesafeyi hiçe saydıran... Biz dağıtım yaparken insanların kapılarını tek tek çalıp gururunu kırmadan, onurunu incitmeden ve sosyal mesafeye dikkat ederek yardımlarınızı dağıttık ama kendileri belediyeciliği olduğu gibi sosyal yardımlaşmayı da beceremediler."

- Büyükşehir Belediyesinden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise erzak dağıtımı sırasında ortaya çıkan görüntülerden üzüntü duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dağıtımlar, özellikle personelimizin ve hemşehrilerimizin sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı günler içerisinde gerçekleştirilmiştir. İzdiham yaşanmasına neden olan süreç ise sadece bir mahallemizde, iletişim kopukluğu ve personelimizin bu duruma hazırlıksız yakalanması sonucu ortaya çıkmıştır. Yetkili amirlerin talimatı üzerine bölgede dağıtım durdurulmuş, araçlarımız mahalleden geri çekilmiştir. Söz konusu görüntüler nedeniyle büyük üzüntü yaşadığımızı bir kez daha belirtir, sosyal yardımlarımızı, ülkede ve kentimizde kimsenin yardıma ihtiyaç duymadığı güne kadar yine sessizce sürdüreceğimize söz veririz."




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