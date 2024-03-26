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Siyaset AK Parti'den izleyenleri duygulandıran klip! Sosyal medyada beğeni yağdı
Siyaset

AK Parti'den izleyenleri duygulandıran klip! Sosyal medyada beğeni yağdı

Yeniakit Publisher
2024-03-26 23:36:00 - 2024-03-26 23:46:22

AK Parti'nin, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesi yaşanan zorluklara dikkat çektiği reklam filmi izleyenleri duygulandırdı.

Seçimlere artık çok az bir süre kalırken siyasi partiler de reklam ve miting çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Bugüne kadar yaptığı özgün reklam filmleriyle izleyenlerin beğenisi kazanan AK Parti yine çok başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

AK Parti yerel seçimlere sayılı günler kala yayınladığı reklam filmiyle izleyenleri duygulandırdı.

Erdoğan öncesi Türkiye!

2024 yılında şehir hastanesinde mutluluk içerisinde gözlerini hayata açan bir bebeğin ailesinin, Recep Tayyip Erdoğan öncesi Türkiye'de yaşadığı zorluklara vurgu yapılan videoda, Gülden Karaböcek'in 'Bir Gün Gitsen Bile Hatıran Yeter' şarkısı yer aldı.

Klipte bu şarkıya yer verilmesi, Başkan Erdoğan'ın, "Bu benim son seçimim." açıklamasını yeniden gündeme getirdi.
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