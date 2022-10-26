AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Eşref Fakıbaba hakkında flaş karar
TBMM Başkanlık Divanı, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasına ilişkin dilekçesini karara bağladı.
TBMM Başkanlık Divanı, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasına ilişkin dilekçesini karara bağladı. Fakıbaba'nın istifa talebi TBMM Başkanlık Divanınca Genel Kurula havale edildi.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba, geçen hafta parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa etmişti. İYİ Parti'ye geçen Fakıbaba'nın rozetini Meral Akşener takmıştı.