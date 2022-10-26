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Siyaset AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Eşref Fakıbaba hakkında flaş karar
Siyaset

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Eşref Fakıbaba hakkında flaş karar

TBMM Başkanlık Divanı, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasına ilişkin dilekçesini karara bağladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 13:15:00 -
AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Eşref Fakıbaba hakkında flaş karar

TBMM Başkanlık Divanı, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasına ilişkin dilekçesini karara bağladı. Fakıbaba'nın istifa talebi TBMM Başkanlık Divanınca Genel Kurula havale edildi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba, geçen hafta parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa etmişti. İYİ Parti'ye geçen Fakıbaba'nın rozetini Meral Akşener takmıştı.

 

 

 

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