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Siyaset AK Parti'den İYİ Parti'nin Bursa'daki akaryakıt zammı provokasyonuna sert tepki!
Siyaset

AK Parti'den İYİ Parti'nin Bursa'daki akaryakıt zammı provokasyonuna sert tepki!

Yeniakit Publisher
2023-07-18 23:09:00 -
AK Parti'den İYİ Parti'nin Bursa'daki akaryakıt zammı provokasyonuna sert tepki!

Akaryakıta yapılan zammı Bursa'da provokasyona çevirerek polisle arbede yaşayan İYİ Partililere AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaşananları değerlendirdiği açıklamasında, "Çok üzücü bir hadise yaşadık. Demokrasi kültüründe olmaması gerekenlere şahit olduk." dedi.

"Muhalefetin izinsiz bir şekilde İl Başkanlığımıza baskın yapmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullanan Başkan Gürkan, şöyle devam etti:

'Protesto ve muhalefet etme bu şekilde olmamalı'

Yaşananlar 12 Eylül öncesindeki terör eylemlerini aklımıza getirdi. Seçim kaybedenlerin sahada kargaşa ve kavga çıkartarak bu tür provokasyonlara girmelerini şiddetle kınıyoruz. Bugün yaşadığımız hadiselerde de özellikle herhangi bir kargaşaya sebebiyet vermemesi için emniyet tedbiri alan emniyet güçlerimize saldırılmasını da emniyet mensuplarının suçlanmasını da şiddetle kınıyoruz. Demokratik kültürde bunların asla olmaması gerekiyor.

Söylemlerinizi milletimizden almış olduğunuz irade ile Meclis'te yerine getirmeniz gerekiyor. Ardından da usulet ve suhulet içerisinde eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Ama barbarlıkla emniyet güçlerine tekme tokat atmak, onların oluşturduğu bariyerleri dağıtmak, hakaret etmek hiçbir milletvekiline ve siyasi partiye yakışmaz.


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AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise "İYİ Parti’nin İl Teşkilatının organizasyonunda iki milletvekili de dahil olmak üzere adeta korsan siyaset yapmak istedi. Milletvekili sıfatına güvenerek polisimize saldırdılar. Biz bu görüntüleri ne yazık ki başka partilerde de görmüştük. Şahsen Bursa milletvekili olarak, aynı çatı altında görev yapmış olduğumuz milletvekillerine bu davranışları yakıştıramadım." diye konuştu.

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