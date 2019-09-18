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AK Parti'den istifa eden isme zor soru! O aradaki zamanda ne oldu?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifası sonrası dün eski AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Pulcu da istifa etti. 24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti'nin seçim çalışmalarına katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerine giden Pulcu'nun, 31 Mart seçimleri sonrası hiçbir siyasi paylaşım yapmayarak istifa kararı alması akıllara '24 Haziran'la 31 Mart arasında ne oldu?' sorusunu getirdi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:07
AK Parti'den istifa eden isme zor soru! O aradaki zamanda ne oldu?

 yeniakit.com.tr 

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi ve ardından üç eski milletvekili ile birlikte kendisinin istifa etmesi sonrası AK Parti'de istifalar devam ediyor. Son olarak dün 26. dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Pulcu sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Pulcu'nun istifası sonrası çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

24 Haziran öncesi AK Parti'nin seçim çalışmalarına katıldı

Dün aldığı kararla istifa eden eski vekil Pulcu'nun 24 Haziran seçimleri öncesi açıkça AK Parti'yi destekleyerek AK Parti'nin seçim çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı. Pulcu'nun sosyal medya hesabından 24 Haziran Milletvekili seçimleri öncesi 12 Haziran 2018'de 'Ataşehir çalışmalarımızdan' notuyla Ataşehir'deki vatandaşlardan AK Parti adına oy istediği görüldü.

Erdoğan'ın mitinglerine katıldı

Pulcu'nun 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi, istifa eden Davutoğlu gibi muhalefet etmediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mayıs 2018'de Yenikapı'da yaptığı İstanbul mitingine katıldığı görüldü. Mitingdeki fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan Pulcu, paylaşıma 'Yenikapı'dan' notunu düştü. 24 haziran seçimleri öncesi AK Parti'yi desteklediğini her mecradan duyuran Pulcu'nun 31 Mart seçimleri sonrası ise hiçbir siyasi paylaşımının olmaması dikkat çekti.

Aradan geçen zamanda ne oldu?

24 Haziran seçimleri öncesi açıkça AK Parti'yi destekleyen ve AK Parti için çalışan Pulcu'nun dün ani bir kararla istifa etmesi kafalarda soru işareti oluşturdu. Pulcu'nun sanki uzun zamandır AK Parti içinde muhalefet yapıyormuş gibi istifa etmesi akıllara '24 Haziran'la 31 Mart arasında ne oldu?' sorusunu getirdi.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:07
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti
  4. mehmet ali pulcu
  5. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu

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