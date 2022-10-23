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Gündem AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'ya ateş püskürmüştü! İbrahim Tatlıses, çok fena yakalandı
Gündem

AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'ya ateş püskürmüştü! İbrahim Tatlıses, çok fena yakalandı

Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AK Parti'den istifa etmesinin ardından ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke Fako'nun gerçek yüzünü anlatacağım" demişti. Bu paylaşım sonrası Tatlıses'in 2017 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak atanan Fakıbaba'yı tebrik ettiği paylaşım gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 11:31:00 -
AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'ya ateş püskürmüştü! İbrahim Tatlıses, çok fena yakalandı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye katılacağını açıklamasına ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses tepki göstermişti. Tatlıses, Fakıbaba için "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke Fako'nun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım yarın bizi takip edin" demişti. 

Geçmiş paylaşımını silmeyi unuttu

Bu paylaşım sonrası Tatlıses'in 2017 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak atanan Ahmet Eşref Fakıbaba'yı tebrik ettiği paylaşım gündem oldu. Söz konusu paylaşımında Tatlıses'in "Sevgili hemşehrim Ahmet Eşref Fakıbaba'yı bakanlığından dolayı tebrik ediyorum. Sayın Bakanım çok mutlu oldum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandığı görülüyor.

 

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Yorumlar

Nur

Bu haber mi sanki nasıl bir yorumdur bu anlamadım bakan olduğu için hemşerisini tebrik etmiş fetö olduğunu kim biliyorduki tatlıses bilsin duydu bir şeyler demek bundan sonraki açıklamalarını takip edin bence fötöcüler hepimizi yanıltmadımı yıllardır

adil

dün tanımadığım insanı bu gün tanırsam tanıdığım gibi konuşurum. aynen fetö gibi.
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