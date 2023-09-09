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Siyaset AK Parti'den İstanbul için sürpriz aday! Gündeme bomba gibi düştü! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Siyaset

AK Parti'den İstanbul için sürpriz aday! Gündeme bomba gibi düştü! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-09-09 12:24:09 - 2023-09-09 12:24:09
AK Parti'den İstanbul için sürpriz aday! Gündeme bomba gibi düştü! Hiç kimse bunu beklemiyordu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 2024 Mart ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyururken, AK Parti’nin İBB adayının adı gizemini koruyor. Kulislere düşen son iddiaya göre aday listesine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dahil oldu.

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara kulisleri hiç olmadığı kadar hareketli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 2024 Mart ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyururken, AK Parti’nin İBB adayının adı gizemini koruyor. Kulislere düşen son iddiaya göre aday listesine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dahil oldu.

AK Parti’nin İstanbul adayı için yeni isim

Yerel seçimlere yaklaşıldıkça İstanbul'da CHP'ye karşı AK Parti’nin adayının kim olacağı merak konusu oldu. İstanbul'un "Fetret Devri"nde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan işi sıkı tutarken, şu ana kadar birçok isim kamuoyuna yansıdı. Şimdiye kadar Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Tevfik Göksu, Şadi Yazıcı, Fahrettin Koca, Hilmi Türkmen ve Osman Nuri Kabaktepe'nin adları konuşulurken, son olarak dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

“Fatma Şahin aday olabilir” iddiası

Kulislere yansıyan bilgilere göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabileceği iddia edildi. Gaziantepli isimlerin konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü öne sürüldü.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

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Yorumlar

Fsm

İmamoğlu yerel seçimlerde... Kimi getirirseniz getirin, imamoğlu fark atar.

Ahmet Pınar

Kesin kaybeder Murat Kurum daha mantıklı duruyo
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