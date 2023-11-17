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Siyaset AK Parti'den İsrail'in Türk basınına saldırısına tepki
Siyaset

AK Parti'den İsrail'in Türk basınına saldırısına tepki

Yeniakit Publisher
2023-11-17 17:25:00 -
AK Parti'den İsrail'in Türk basınına saldırısına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail polisinin Türk basınına yönelik saldırısına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Çelik, "İsrail makamlarının basına yönelik öfkesi, kendi eylemlerine dair bir suçluluk duygusunu yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

AK Partili Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İsrail polisinin, Filistin’deki gelişmeleri dünyaya aktaran TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetliyoruz.

Filistin’de yaşanan insanlık dramını dünya kamuoyuna iletebilmek ve kirli dezenformasyonları bertaraf etmek üzere mücadele veren TRT ekibini ve tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyoruz.

İsrail makamlarının basına yönelik öfkesi, kendi eylemlerine dair bir suçluluk duygusunu yansıtmaktadır.

İsrail’in insanlık suçlarını belgelendirmeye ve uluslararası platformda dile getirmeye devam edeceğiz.
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